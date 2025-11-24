SON DAKİKA: Mersin’de akılalmaz cinayet! Tuzlanıp halıya sarılmış halde bulundu! Her detayı ayrı vahşet

Öte yandan, maktulün kimlik tespiti çalışmaları sırasında önemli bir detay ortaya çıktı. Cesedi bulunan şahsın engelli olduğu ve sağ kolunun dirsekten itibaren geçmişten beri olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, bu önemli bilgiyi kullanarak kayıp şahıs başvuru kayıtlarını ve bölgedeki tüm kamera görüntülerini titizlikle incelemeye aldı.