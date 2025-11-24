Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Mersin'de akılalmaz cinayet! Tuzlanıp halıya sarılmış halde bulundu! Her detayı ayrı vahşet
Giriş Tarihi: 24.11.2025 12:39

SON DAKİKA: Mersin'de akılalmaz cinayet! Tuzlanıp halıya sarılmış halde bulundu! Her detayı ayrı vahşet

Mersin- Tarsus'ta Türkiye'yi sarsan kan dondurucu bir cinayetle gündeme geldi. 35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset, bıçaklandıktan sonra bozulmasın diye tuzlanıp halıya sarılmış ve eski bir çekyatın içine gizlenerek moloz döküm alanına atılmış halde bulundu. Polis, cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, bugün Tarsus'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde, molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı. Alana bırakılan çekyatı fark eden bir kişi, mobilyayı almak amacıyla kontrol ettiğinde altındaki halıyı gördü.

Halıyı açmasıyla birlikte içerideki cesetle karşılaşan vatandaş, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, çekyat içerisindeki ceset üzerinde detaylı bir inceleme başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde, kimliği henüz belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın kesici aletle (bıçaklanarak) öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin tuzlanarak sarılması ve iple bağlanarak çekyatın içine gizlenmesi, cinayeti işleyenlerin delilleri gizleme ve cesedin bulunmasını geciktirme çabası olarak değerlendirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan, maktulün kimlik tespiti çalışmaları sırasında önemli bir detay ortaya çıktı. Cesedi bulunan şahsın engelli olduğu ve sağ kolunun dirsekten itibaren geçmişten beri olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, bu önemli bilgiyi kullanarak kayıp şahıs başvuru kayıtlarını ve bölgedeki tüm kamera görüntülerini titizlikle incelemeye aldı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, cinayetin faillerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

