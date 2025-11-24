Mersin'de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video
24.11.2025 | 13:12
Mersin'in Tarsus ilçesinde 35 yaşlarında bir şahsın bıçaklanıp öldürüldükten sonra tuzlanıp halıya sarılıp konulduğu çekyatla moloz alanına atıldığı ortaya çıktı.
