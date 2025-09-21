SON DAKİKA | Meteoroloji’den uyarı! 20 İlde sağanak ve fırtına! Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, pazar öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Yağışların, özellikle Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması öngörülüyor.
TEHLİKE SÜRÜYOR: DOĞU KARADENİZ'DE TURUNCU ALARM
Geçtiğimiz günlerde yaşanan felaketlerin ardından, toprağın doygunluğa ulaşması nedeniyle heyelan, sel, su baskını ve yıldırım gibi riskler devam ediyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve seyahat edecek olanların güncel hava durumu tahminlerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.
YURDUN DİĞER BÖLGELERİNDE HAVA DURUMU
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, diğer bölgeler çoğunlukla açık ve güneşli olacak. Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkarken, iç kesimler normal seyrinde, doğu kesimler ise 1-3 derece altında kalacak.
Özellikle Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu-Güneydoğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtına riskine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Yeni haftaya girerken hava durumu daha stabil hale gelecek ve sıcaklıklar artışa geçecek. Pazartesi günü Doğu Karadeniz'deki yerel sağanaklar devam etse de, ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar özellikle batı ve güney kıyılarında 30 derecenin üzerine çıkacak. Salı günü ise yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk edecek.
Çarşamba günü hava güneşli ve açık bir seyir izlerken, Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 35-38 derecelere kadar yükselecek. Perşembe günü Ege'nin güneybatısı ve Karadeniz'in doğusunda yerel yağışlar geri dönecek, ancak sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek.
YENİ HAFTANIN HAVA TAHMİN RAPORUNU METEOROLOJİ YAYIMLADI!
21 EYLÜL 2025 PAZAR
Pazar günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim. Özellikle Marmara ve Ege bölgeleri, iç ve doğu kesimler ile Karadeniz'in bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar genel olarak serin seyrediyor. Özellikle Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları tek haneli rakamlara düşüyor. Antalya gibi güney kıyılarında sıcaklık 35 dereceyi bulurken, yağışlı bölgelerde sıcaklıklar 20-25 derece civarında seyrediyor.
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ
Pazartesi günü hava durumu daha stabil hale geliyor. Marmara ve Ege'de etkili olan yağışlar azalıyor, ancak Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar devam ediyor. Ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahip. Sıcaklıklar genel olarak bir önceki güne göre ılımanlaşıyor. Batı ve güney kıyılarında sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkarken, iç bölgelerde 25-30 derece civarında seyrediyor.
23 EYLÜL 2025 SALI
Salı günü, Türkiye genelinde havanın daha çok parçalı bulutlu ve güneşli olması bekleniyor. Yağışlar büyük ölçüde ülkeyi terk ediyor, sadece Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında hafif sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklıkları artmaya başlıyor ve birçok şehirde 30 derecenin üzerine çıkıyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında 35-36 derecelere kadar çıkan sıcaklıklar hissediliyor.
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA
Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve açık bir seyir izliyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları artışını sürdürüyor ve birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıklar 35-38 derece aralığında seyrederken, iç ve doğu bölgelerde de 25-30 derece civarında sıcak bir hava hakim oluyor.
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE
Perşembe günü, hava durumu genel olarak parçalı bulutlu bir hale dönüyor. Ege'nin güneybatısı ve Karadeniz'in doğusunda yeniden yerel yağışlar görülmeye başlıyor. Sıcaklıklar bir önceki güne göre birkaç derece düşüş gösterse de genel olarak yüksek seyrediyor. Özellikle Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar hala 35 derece civarında hissediliyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
06:00 - 12:00 (SABAH)
Pazar sabahı, Türkiye'nin batı ve doğu bölgelerinde hava hareketli. Marmara ve Ege'de, özellikle Çanakkale ve Balıkesir çevresinde 40-60 km/sa hızla esen rüzgarlar etkili olacak. Bu rüzgarlar bazı bölgelerde bulutluluk yaratabilirken, İstanbul ve Trakya'da parçalı bulutlu bir hava hakim. Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da ise kuvvetli sağanak yağışlar ve fırtına bekleniyor. Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde hava durumu oldukça dikkatli olmayı gerektiriyor.
12:00 - 18:00 (ÖĞLE)
Öğle saatlerinde, batıdaki rüzgar etkisini biraz kaybederken, Doğu Anadolu'daki yağışlı ve fırtınalı hava devam ediyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgarlar, özellikle Van, Muş ve Hakkari çevrelerinde 40-60 km/sa hızla esecek. Ülkenin iç ve güney bölgelerinde hava genellikle güneşli ve açık olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde hava açıkken, Adana, Mersin ve Antalya gibi güney şehirleri de bol güneş görecek.
18:00 - 24:00 (AKŞAM)
Akşam saatlerinde batıdaki rüzgarlar tekrar güçleniyor ve Marmara ile Kuzey Ege'de 40-60 km/sa hızla esmeye devam edecek. Doğu Anadolu'da yağışlı hava azalarak yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor, ancak Hakkari ve Van çevrelerinde hafif sağanak yağışlar sürebilir. Ülkenin büyük bir kısmı parçalı bulutlu veya açık olacak.
00:00 - 06:00 (GECE)
Pazartesi gecesi, Türkiye genelinde rüzgar hızı düşüyor. Sadece Van ve Hakkari çevrelerinde 40-60 km/sa hızla esen rüzgarlar devam ediyor. Doğu Anadolu'da yer yer hafif sağanak yağışlar görülebilirken, ülkenin büyük bir kısmı bulutsuz ve açık bir havaya sahip. Sabah saatlerine doğru hava serinleyebilir, ancak yağış beklentisi düşük.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun batısında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerinde normalleri civarında, doğusunda normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık