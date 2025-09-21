SON DAKİKA | Meteoroloji’den uyarı! 20 İlde sağanak ve fırtına! Yeni haftada hava nasıl olacak?

İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.