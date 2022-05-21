Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?

Bu yıl İngiltere'de görülen ilk vakanın Afrika'ya seyahat etmiş bir kişide görüldüğünü belirten Bilim Kurulu üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "İngiltere'de 7 Mayıs'tan itibaren seyahatle ilgisi olmayan olgular da görüldü.
Ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü. Bu kez sorun, o bölgeye seyahat etmeyen kişilerde de tanımlanmış olması. Yani normalde Afrika'da ya da Afrika'ya seyahat eden kişilerde tanımlanmışken şu anda seyahat etmeyen kişilerde de tanımlandığı için o bölgelerde de yayıldığı düşünülüyor.
BELİRTİLERİ NELER?
Maymun çiçeği virüsünü çok ağır bir hastalık olan çiçek hastalığının hafif bir formu gibi düşünmek gerektiğini belirten Yavuz, "Ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtileri var ama farklı olarak da lenf düğümlerinde de şişmeler olabiliyor.
Daha sonra bir döküntü başlıyor ve döküntüleri çiçeğin döküntülerine benziyor ama suçiçeğiyle de karıştırılabilir. Afrika'da tanımlanmış salgınlarda, insanlarda yüzde 10 kadar ölüm oranı görülmüş.
Amerika'daki ve Avrupa'daki vakalarda da ciddi bir ölüm oranı yok ama çiçeğin çok ölümcül bir hastalık olduğunu biliyoruz." dedi.
Hastalığın insandan insana da bulaşabildiğini vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Gökçe Demir ise şunları söyledi:
"Özellikle Orta ve Batı Afrika'da yani tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkıyor. Hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Hayvanların etiyle bulaş olabileceği gibi vücut sıvılarıyla ve temas yoluyla da bulaş olabilir.
Kemirgenlerden, maymunlardan bulaşıyor ancak insandan insana bulaş da var. Hasta bir insandan da temas yoluyla, damlacık yoluyla ve derideki döküntülerden bulaşabiliyor." bilgisini verdi.