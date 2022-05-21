Son dakika: Monkeypox alarmı! Yeni bir salgın tehdidi mi?





Ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü. Bu kez sorun, o bölgeye seyahat etmeyen kişilerde de tanımlanmış olması. Yani normalde Afrika'da ya da Afrika'ya seyahat eden kişilerde tanımlanmışken şu anda seyahat etmeyen kişilerde de tanımlandığı için o bölgelerde de yayıldığı düşünülüyor.