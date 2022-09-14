Son dakika: Muğla’da büyük orman yangını! Günün ağarmasıyla hava müdahalesi başladı

Muğla Gökova'da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerime Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.