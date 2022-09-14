Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Muğla’da büyük orman yangını! Günün ağarmasıyla hava müdahalesi başladı
Giriş Tarihi: 14.9.2022 08:18 Son Güncelleme: 14.9.2022 08:30

Son dakika: Muğla’da büyük orman yangını! Günün ağarmasıyla hava müdahalesi başladı

Muğla Gökova’da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Günün ağarmasıyla birlikte yangına söndürme çalışmalarına 8 helikopter 5 uçak havadan müdahaleye başladı.

Son dakika: Muğla’da büyük orman yangını! Günün ağarmasıyla hava müdahalesi başladı

Muğla Gökova'da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerime Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Gökova çöplüğüne yakın noktada çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde, panik havası oluştu. Vatandaşlar sokaklara döküldü.



Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer, 25 teknik personel ve 15 orman muhafaza memuru hareket etti. İlerleyen saatler ekiplerin sayısı artırıldı.

HAVA MÜDAHALESİ BAŞLADI

Ekiplerin gece boyu süren müdahalesi sonucu yangının, Kozlukuyu mevkiindeki yerleşim yerlerine yaklaşmasının önüne geçildi. Gece boyunca, yer ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.



Muğla Valisi Orhan Tavlı, günün ağarmasıyla birlikte tüm hava gücünün de bölgeye sevk edileceğini belirtti. Günün ağarmasıyla birlikte hava müdahalesi başladı.



Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter 5 uçak dahil oldu. Yangın havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Son dakika: Muğla’da büyük orman yangını! Günün ağarmasıyla hava müdahalesi başladı
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