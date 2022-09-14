Son dakika: Muğla’da büyük orman yangını! Günün ağarmasıyla hava müdahalesi başladı

Muğla Gökova'da Ataköy mevkii sırtlarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerime Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Gökova çöplüğüne yakın noktada çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın nedeniyle gece saatlerinde, panik havası oluştu. Vatandaşlar sokaklara döküldü.
HAVA MÜDAHALESİ BAŞLADI
Ekiplerin gece boyu süren müdahalesi sonucu yangının, Kozlukuyu mevkiindeki yerleşim yerlerine yaklaşmasının önüne geçildi. Gece boyunca, yer ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, günün ağarmasıyla birlikte tüm hava gücünün de bölgeye sevk edileceğini belirtti. Günün ağarmasıyla birlikte hava müdahalesi başladı.
Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter 5 uçak dahil oldu. Yangın havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.