Muğla Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve 400 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlanan yangın kontrol altına alındı.