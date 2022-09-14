Video Yaşam Muğla Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video
Muğla Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video

Muğla Ula'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video

14.09.2022 | 09:03

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve 400 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla 8 helikopter, 5 uçak ile müdahale edilmeye başlanan yangın kontrol altına alındı.

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