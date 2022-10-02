SON DAKİKA: Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla, Antalya, Denizli depremi hissetti! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Muğla merkezli olduğu düşünülen depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Denizli, Muğla, Antalya ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Denizli'de Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video

SON DAKİKA: MUĞLA DEPREM!

Muğla ve Denizli ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Saat 13.58'de gerçekleşen depremin merkez üssü Otmanlar Köyceğiz - Muğla olarak belirlendi.

Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.