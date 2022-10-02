SON DAKİKA: Muğla’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Muğla, Antalya, Denizli depremi hissetti! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Muğla merkezli olduğu düşünülen depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Denizli, Muğla, Antalya ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Denizli'de Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video
SON DAKİKA: MUĞLA DEPREM!
Muğla ve Denizli ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.
Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.
Saat 13.58'de gerçekleşen depremin merkez üssü Otmanlar Köyceğiz - Muğla olarak belirlendi.
Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.