SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video

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Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Ege Denizi merkezli olduğu düşünülen bir deprem meydana geldi. Muğla, Antalya, Denizli, Marmaris ve çevre illerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Saat 13.58'de gerçekleşen depremin merkez üssü Otmanlar Köyceğiz - Muğla olarak belirlendi.