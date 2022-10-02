Video Yaşam SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video
SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video

SON DAKİKA! Muğla'da korkutan deprem | Video

02.10.2022 | 14:22

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Muğla'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Ege Denizi merkezli olduğu düşünülen bir deprem meydana geldi. Muğla, Antalya, Denizli, Marmaris ve çevre illerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Saat 13.58'de gerçekleşen depremin merkez üssü Otmanlar Köyceğiz - Muğla olarak belirlendi.

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