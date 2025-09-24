SON DAKİKA… Nihat Özçelik ‘Sekreterim Sibel müstehcen görüntülerimi sattı’ demişti: 181 bin fotoğraf ve 47 bin video çıktı!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding'e yönelik düğmeye bastı. Operasyonda, suç gelirlerini akladıkları gerekçesi Investco Holding yetkilisi 19 şüpheli gözaltına alındı.
MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER İÇİN 1 MİLYON DOLAR İSTEDİ!
SABAH operasyonla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Öyle ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, her şey borsacı Özçelik'in sekreteri Sibel İdir ile yakınlaşmasıyla başladı. Kısa bir süre sonra biten ilişkinin ardından iddiaya göre sekreter İdir, bazı müstehcen fotoğraf ve videolarla Özçelik'i tehdit etmeye başladı. Sibel İdir, Özçelik'ten 1 milyon dolar istedi.
181 BİN FOTOĞRAF, 47 BİN VİDEO…
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sibel İdir'in el konulan telefonun içinden ise 181 bin adet fotoğraf ve 47 bin adet video ele geçirildi. Kemal Akkaya, Enver Çevik ve İstirati Dolçinyadi ise suçlamaları kabul etmedi.
9 İSTİHBARATÇI POLİS TUTMUŞ!
İddiaya göre intikam almak isteyen Özçelik, şantajcılarını araştırması için daha önce 'bataklık' soruşturmasından tutuklanarak cezaevine giren eski polis memuru İbrahim Halil Akgül ile anlaştı. Akgül, anlaştığı 8 istihbaratçı polisle birlikte Sibel İdir, Kemal Akkaya, Enver Çevik ve İstirati Dolçinyadi'nin GSM numaralarının yanı sıra HTS ve baz kayıtlarını sorguladı.
FETÖ KILIFI UYDURDULAR
Sibel İdir, İstiradi Dolçinyadi ve Tufan Keskin' ile ilgili sorgulama yapan Polis Gökhan Baş; sisteme, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimine yönelik yapılan çalışmalar" şeklinde bilgi girişi yaptı. Polis Tamer Külünk ise, Sibel İdir ve Kemal Akkaya'ya ait GSM numaralarını sorgulamak için sisteme "Büromuzca takip edilen gruplarda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahısların deşifresi ve angaje edilmesi değerlendirilen şahısların için yapılan çalışmalar…" şeklinde bilgi girdi.