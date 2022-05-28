Son dakika | Resmi Gazete’de yayımlandı: Artık indirim nedeni sayılmayacak!

İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. "Eziyet" suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı 2 yıl 6 ay olacak. Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen "tehdit" suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarıldı. Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun, konusunun sağlık hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda bir oranı kadar arttırıldı.

Yasayla birlikte kadına karşı işlenen "kasten yaralama" suçu ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen "kasten yaralama" suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alındı.