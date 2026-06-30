Son Dakika | Saldırgan sokak köpeklerine karşı önlem ihmali: İçişleri Bakanlığından 2 belediye başkanına soruşturma izni

Yaşanan bu iki üzücü olay üzerine yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği,

Narman Belediyesince sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanların uzun süre toplanmadığı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir.

2 BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ, 1 BELEDİYE BAŞKANINA ÖN İNCELEME

Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde; görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir.