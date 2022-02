SON DAKİKA: Samuray kılıcı ile Başak Cengiz’i katleden Can Göktuğ Boz ile ilgili Adli Tıp’tan ilk karar! Akıl sağlığı...

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi, mahkeme dosyaya ilişkin ilk ara kararını tensip zaptıyla hazırladı. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Götuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmişti. Adli Tıp Kurumu bu konudaki tespitini yaptı. Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.