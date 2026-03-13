SON DAKİKA… Tokat 5.5’lik depremle sallandı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy AHaber’de yorumladı: Birbirini tetikleyen depremler olabilir!

SON DAKİKA… Tokat'ın Niksar İlçesi saat 03.35'te 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerinde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Depremle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun" denildi.
Son dakika... Tokat'ta 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video
1942'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANMIŞTI
Deprem uzmanları Tokat'ın, içerisinden fay hattı geçen 24 ilden biri olduğu bilgilini paylaştı. Bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan uzmanlar, bu depremin ana fay hattı üzerindeki kollarından birinde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar meydana getirebileceğini ifade eden uzmanlar, ayrıca devam edeceği beklenen artçı depremler nedeniyle özellikle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.
EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ
Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 13 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
VALİ KÖKLÜ: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR
Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Tokat Valisi Abdullah Köklü, Niksar ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Köklü, yaptığı açıklamada, "Acil bir alan taraması yapıldı. Çok şükür problem yok. Bazı ilçelerdeki bazı okullarda sıva çatlağı, bazı yerlerde küçük hasar var. Gün ağarıyor. Daha detaylı alan taraması yapılacak.
Tokat Valisi Köklü: "Deprem sonrası çok şükür bizi üzecek bir konu gerçekleşmedi" | Video
Bazı vatandaşlarımızın panik nedeniyle hastanelere başvurduğu, bazı yurtlardaki öğrencilerimizin panik nedeniyle basit, ufak yaralanmalara maruz kaldığı anlaşılıyor ama onun haricinde çok bizi üzecek bir konu şimdilik görünmüyor. Ama depremi hissetmiş insanlar, dışarı çıktılar. Köylerdeki evler genellikle tek veya iki katlı olduğu için ilçe merkezine göre daha az hissedilme var. Endişe edecek bir durum şimdilik görünmüyor" diye konuştu.
Tokat'taki deprem Ordu'da da hissedildi: O anlar kameralarda | Video
Niksar'da bir okulda ise deprem sonrası duvarlarda çatlaklar olduğu görüldü.
ERBAA BELEDİYE BAŞKANI KARAGÖL: ŞU AN İÇİN OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞMADIK
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Karagöl, sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde ilçe merkezinde irtibat kurulan köylerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.
Deprem sırasında sahur için ayakta olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Karagöl, "Şu an için Erbaa ilçemizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Sadece itfaiye seslerinden dolayı belki vatandaşlarımız bir panik yaşamış olabilir. O saatte bir elektrikten kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakamımız Remzi Demir ile de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını görüştük. Gerekli yerel kaynaklardan biz de bilgi almıştık. Şu an için hem merkezde hem köylerimizde hem yakın çevrede olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Çok geçmiş olsun. Bir panik havası yaşanmaması için de vatandaşlarımızın sakin kalması yönünde onları da buradan uyarmış olalım" dedi.
PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY AHABER'DE DEĞERLENDİRDİ: 30-40 KAT FAZLA ENERJİYE SAHİP!
5,5 büyüklüğündeki deprem, 4 büyüklüğündeki depremden 30-40 kat daha fazla enerjiye sahip. Kırsal kesimde yıkım ve hasar olmuş olabilir. Bunu AFAD yetkilileri değerlendirecektir. Kuzey Anadolu bizim en yıkıcı depremleri oluşturan bir fay zonumuz. 1939 depreminin oluştuğu fayın kuzeyindeki fayda meydana geliyor. Niksar'ın olduğu yerde fay dallanıyor. Bundan sonraki depremleri izlemek gerekiyor. Bu bölgelerde 1939'dan sonra 42-43-44'te depremler var. Belki de 5,5 ile sınırlı kalabilir ama 5,5'un verdiği hasar var mı yok mu öğreneceğiz.
"ANKARA'DA BİLE HİSSEDİLMİŞ OLABİLİR"
Depremin yıkıcılığı zemine ve sığ olmasına bağlı. Deprem dalgaları zemine yakın olduğu için daha geniş alana yayılıyor. Böyle bir deprem Ankara'da bile hissedilmiş olabilir.
"80 YILDA BU ENERJİYİ TOPLAYAMAZ"
Bu bölgelerde 1940'larda artarda depremler var. 1942'e Tokat Erbaa depremi var o çok büyük bir depremdi. 1942'den sonra aynı yerde büyük bir depremi beklemeyiz. 80 yılda bu enerjiyi toplamaz. Kuzey Anadolu üzerinde 150 yıl geçmesi gerekir. 1942'den sonra arada kırılmayan bazı fay zonları varsa burada 5,5 şiddetinde deprem meydana gelmesi normal.