Son dakika: Türkiye’nin uzay yolculuğunda detaylar netleşiyor! Yerçekimsiz ortamda ilk deney

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın startı vermesiyle müracaatlar kabul edilmeye başlanmıştı. Türk uzay insanı görevini Türkiye Uzay Ajansı adına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yürütüyor.
Başvurular toplandı. 36 bin kayıtlı başvurudan 700 kadarı değerlendirmeye alındı. Elemelere başladık. En son iki aday belirlenecek. Bu iki aday ABD'ye giderek 6 ay kadar astronot eğitimi alacak." dedi.
Bu süre zarfında bilim camiamızın istediği deneyleri yerçekimsiz ortamda gerçekleştirip ülkemize dönecek. Yerçekimsiz ortamda deney yapma şansını Türk bilim camiası ilk defa yakalıyor. O yüzden çok önemli.
Bu deneyler için çağrıya çıkıldı, 40'ın üzerinde talep geldi. Şimdi onları da eliyoruz. Bilimsel çalışmalarda da belirli kriterler var. Dünyada daha evvel denenmemiş, yapılmamış deneyleri tercih ediyoruz" diye konuştu.
Ülkemizde uzaya ilginin çok fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: "Milli Uzay Programını, Uzay Ajansı'nı bilmeyen yok gibi.