Su sattı, bankta yattı 4 gün sonra bulundu

İstanbul'da denize gitmek için evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan ve her yerde aranan 12 yaşındaki Muhammed Hac Rabia günler sonra sağsalim bulundu. Evinden cuma namazını kılmak için çıktıktan sonra kaybolan Muhammed'in, 4 gün boyunca evine dönme azmi ise filmlere konu bir hikâyeye döndü.

'NAMAZA GİDİYORUM'

Milyonlarca insanın yaşadığı megakent İstanbul'da bir başına hayatta kalmayı başaran küçük çocuk, tramvayda sabahladı, esnafın yardımıyla karnını doyurdu. Evladına kavuşan Suriyeli anne Amar Rabia, "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden razı olsun. Günlerce boğazımdan lokma geçmedi" sözleriyle sevincini dile getirirken, Muhammed ise, "Artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim" dedi.

T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nın Yenimahalle istasyonuna yakın bir noktada bir pilavcıda yemek yerken Çocuk Büro Amirliği ekiplerince bulunan Muhammed, önce polis merkezine, ardından ailesine teslim edildi.

Sağlığı yerinde olan Muhammed'in Türkçe bilmediği, vatandaşların sorularına cevap veremediği için kendisini polise götürmek isteyenlerden korkup kaçtığı öğrenildi.

"GECELERİ UYUMADIM"

Muhammed'in kendi başına geçirdiği günler boyunca hayatta nasıl kaldığına ilişkin detaylar da hem sevindirdi hem de üzdü. Geceleri tramvaylarda uyuyan, gündüzleri ise durak çevresindeki esnafın ısmarladığı yemeklerle karnını doyuran Muhammed, bu süreçte yolculara su satarak 800 lira biriktirdi.

SABAH'a konuşan Muhammed, "Annemi ve kardeşlerimi bir daha göremeyeceğimi düşünüp çok üzüldüm. Geceleri korktuğum için uyuyamadım" dedi.

Cebinden çıkan paranın nasıl biriktiği sorulduğunda ise küçük çocuk, "Başka çocuklardan daha önce görmüştüm. Ben de su alıp sattım. Daha çok para biriktirip kız kardeşim Sihem'e istediği oyuncağı almak istiyorum" dedi. Suriyeli Muhammed Hac Rabia 22 Ağustos günü kaybolmuştu.

ADAK KURBANI KESECEĞİM

OĞLUNA kavuşan anne Amar Hac Rabia, günlerce yüreğinin yangın yerine döndüğünü söyleyerek gözyaşları içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve emniyet güçlerine teşekkür etti. Muhammed'in dayısı Nur Mistorebia ise yeğenine kavuşmanın sevincini, "Günlerce onun bulunması için dua ettim. Yüce Rabbim bana yeğenimi geri verdi, bunun için adak kurbanı keseceğim" sözleriyle anlattı.

ARTIK TEK BAŞIMA HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM

Muhammed yaşadığı zorlu günlerin ardından, "Artık tek başıma bir yere gitmeyeceğim" dedi.