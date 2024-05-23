Manşetteki katil yakalandı

1997 yılında uyuşturucudan nişanlısının ölümüne neden olan, 2007'de üvey babasını yaralayan, 2008'de ise annesini öldürüp kız kardeşini yaralayan ve konulduğu cezaevinden geçtiğimiz günlerde ikinci kez firar eden Renç Armağan Haktanır, İstanbul Taksim'de turizm polisi tarafından yakalandı. İTÜ Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve 3 yabancı dil bilen Renç Armağan Haktanır, 1997'de Koreli bir annenin çocuğu olan nişanlısı Gonca İlter'in uyuşturucudan ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandı. Bir süre sonra serbest kaldı. 2007'de ise tartıştığı üvey babası Yılmaz Alemdaroğlu'nu bıçakla yaraladı. Üvey baba şikâyetçi olmadı. Şizofren olduğu ileri sürülen Haktanır bu kez annesinin canına kıydı.Haktanır, 1 Mayıs 2008'de Kadıköy Kızıltoprak'ta öz annesi Figen İskeçe'yi uyurken 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Sese uyanıp müdahale eden kardeşi Sevda Alemdaroğlu'nu da bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti.SABAH' gazetesinde de işlediği cinayetle haber olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Renç Armağan Haktanır, 12 Aralık 2018'de izinli olarak çıktığı Bursa E Tipi Cezaevi'ne izin süresi bittiği halde dönmedi. 27 Aralık 2018'de Bursa'da anneannesinin evinde yakalanarak tekrar cezaevine konuldu.Geçtiğimiz günlerde bir kez daha firar eden ve 17 Mayıs'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan Haktanır, İstanbul'da yakayı ele verdi. Taksim'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü polisleri, geçen pazartesi günü şüpheli tavırlarla dikkat çeken bir kişiye GBT sorgusu yaptı. Bu kişinin ibraz ettiği kimlik sahte çıkınca parmak izi kontrolü yapıldı. Parmak izinden, bu kişinin firari Renç Armağan Haktanır olduğu ortaya çıktı. Haktanır yeniden demir parmaklıklar ardına konuldu.