Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli cinayeti itiraf etti: Silahı denize attım

GÖRÜNTÜLER TEKRAR SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Yapılan soruşturmada 10 yıllık cinayetin nasıl çözüldüğüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı detaylı incelemeye aldı. Yapılan incelemede dosyada tüm görüntüler bu kez saniye saniye izlendi. Elde edilen tüm görüntülerde, daha önce sadece metrobüs çıkışı bulunan şüphelinin geçmişe ait görüntülerde görüntüsü bulunamamıştı.

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4 BİN SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Günlerce yaklaşık 4 bin saat görüntü inceleyen Cinayet dedektifleri, Avcılar'da metrobüs turnikelerinde 10 saniyelik bir görnütü dikkatlerini çekti. Turnikeden şapkalı birinin metrobüse girdiği belirlendi. Yavaşlatılarak incelenen görüntüdeki kişinin kafasındaki şapka daha önce Mecidiyeköy çıkışında alınan şüphelinin görüntüsünde yer alan şapkayla aynı olduğu belirlendi.

ŞAPKADAN KATİL ÇIKTI

Görüntülerde bin 700 kişinin arasında tespit edilen bu görüntü soruşturmanın kırılma anı oldu. Cinayet dedektifleri, Avcılar'da metrobüse binen bu kişinin ilerleyen saatlere de görüntüsünü buldu. Bu görüntüdeki kıyafetlerde tespit edilen şüpheliyle aynı kıyafetler olduğu tespit edildi. Yani Mecidiyeköy metrobüs duraklarından çıkıp Aynur Kanbur'u öldürüp yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Beşiktaş'a inen şüpheli, Avcılar'da metrobüse binen görüntüdeki kişi olduğu saptandı. Polis şapkadan katile ulaştı.

KİMLİĞİ AKBİL KARTINDAN TESPİT EDİLDİ

Bu kritik tespitin ardından polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmayı derinleştirdi. Yapılan titiz incelemede, metrobüs turnikelerinde kullanılan ulaşım kartından şüphelinin Bülent G. olduğu belirlendi. Ekipler, Bülent G.'nin cep telefonu bilgilerine de ulaştı. Bu bilgiler, Kanbur ailesinin 2017 yılında verdiği şikâyet dilekçesinde adı geçen kişilerle karşılaştırıldı.

"BİZİM SÜLALEDEN DANSÖZ ÇIKMAZ" İDDİASI

Soruşturma kapsamında Aynur Kanbur'un ablasının 2017 yılında verdiği dilekçe yeniden değerlendirildi. Dilekçede, maktulün akrabaları olan Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nin daha önce Aynur Kanbur'u tehdit ettikleri, hatta "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" şeklinde ifadeler kullandıkları öne sürüldü.

TELEFONLARINI CİNAYETTEN ÖNCE KAPATTILAR

Bunun üzerine adı geçen kişilerin birbirleriyle bağlantısı detaylı incelemeye alındı. HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin telefonlarının cinayetten kısa süre önce kapandığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar da açılmadığı belirlendi. Ayrıca Yüksel K.'nin olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği, onun da aynı zaman diliminde telefonunu kapattığı tespit edildi.

BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bülent G. ile Serdar K. arasında bağlantı olduğunu tespit etti. İncelemede Bülent G.'nin telefonunun da olaydan önce kapatıldığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı belirlendi.Telefonun yeniden açılmasının ardından ise Bülent G.'nin Serdar K. ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

YANLARINDA ÇALIŞMIŞ

Araştırmalarda Bülent G., Fazlı K. ve Serdar K.'nin uzaktan akraba oldukları, ayrıca ortak arazilere sahip bulundukları belirlendi. Bülent G.'nin bir dönem iki kardeşe ait şirkette sigortalı olarak çalıştığı da tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Bülent G. cinayetle ilgili tüm detayları anlatırken, gözaltına alınan Fazlı K. ile Serdar K. ise cinayetle ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör