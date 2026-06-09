Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli cinayeti itiraf etti: Silahı denize attım

Şişli Fulya'daki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden ünlü mezdeke grubun üyesi Aynur kanbur cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yeniden inceleyerek titiz bir çalışma başlattı.
CİNAYET İTİRAFI GELDİ
Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan tetikçi Bülent G. ile Fazlı K. ve Serdar K.'nnı soruşturmasında önemli gelişme yaşandı. Avcılar'da yakalanan ve olayda silahı kullandığı ortaya çıkan Bülent G. gözaltına alınıdğında cinayeti işlediğini polislere söyledi. Cinayet Büro Amirilği'nde avukta eşliğinde resmi ifadesi alınan şüpheli Bülent G., cinayetin detaylarını bir bir anlattı.
"BİZE TERS"
Bülent G. verdiği ifadesinde, Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu belirterek, yaptığı işi tasvip etmediğini söyledi. Dansözlük işi kendi ailesi içinde örf ve adetlere ters olduğunu anlatan Bülent G., cinayeti bu yüzden işlediğini iddia etti.
SAHİLDE TEHDİT ETMİŞ
İfadesinin detaylarında , Kanbur'u ilk kez sahilde gördüğünü söyleyen Bülent G. "Onunla konuştum. Tanıştım. Akrabası olduğunu söyledim. Bu işi yapma dedim ona . O da beni tersledi. Tersleyince tehdit ettim" dedi. Ve bu olaydan sonra Aynur Kanbur'un evini tespit etmek için onu uzun bir süre takip ettiğini belirtti.
"EVİNİ TAKİP EDEREK ÖĞRENDİM"
Bir işyerinde pastacı ustası olan Bülent G., ifadesinde Aynur Kanbur'u takibe alarak evini nerede olduğunu öğrendiğini belirtti. Evini tespit ettikten sonra bir yerden silah alarak onu öldürmeyi kafasına koyduğunu belirten şüpheli tüm planlarını bu yönde yaptığını söyledi.
"KARGOCUYUM " DİYEREK KAPIYI AÇTIRDI
En çok merak edilen sorulardan biri de katil zanlının kapıyı nasıl açtırdığıydı. Kanbur'un yakınları, Aynur Kanbur'un tanımadığı kimseye kapıyı açmadığını ve tam da çöp saatinde katilin cinayet işlediğini söylemişti. Katil zanlısı Bülent G. çok merak edilen bu ayrıntııyı da polise şöyle anlattı "Silahı aldıktan sonra o gün metrobüsle Mecidiköy'e gittim. Oradan yürüdüm. Akşam saatleriydi. Tanınmamak içinde kafama şapka takmıştım. Aynur Kanbur'un zilini çaldım. Kim o dedi. Bende 'Kargocuyum' diyerek kapıyı açtırdım. Kapıyı açınca ateş etmeye başladım" dedi.
GÖRÜNTÜLER TEKRAR SANİYE SANİYE İNCELENDİ
Yapılan soruşturmada 10 yıllık cinayetin nasıl çözüldüğüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı detaylı incelemeye aldı. Yapılan incelemede dosyada tüm görüntüler bu kez saniye saniye izlendi. Elde edilen tüm görüntülerde, daha önce sadece metrobüs çıkışı bulunan şüphelinin geçmişe ait görüntülerde görüntüsü bulunamamıştı.
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4 BİN SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ
Günlerce yaklaşık 4 bin saat görüntü inceleyen Cinayet dedektifleri, Avcılar'da metrobüs turnikelerinde 10 saniyelik bir görnütü dikkatlerini çekti. Turnikeden şapkalı birinin metrobüse girdiği belirlendi. Yavaşlatılarak incelenen görüntüdeki kişinin kafasındaki şapka daha önce Mecidiyeköy çıkışında alınan şüphelinin görüntüsünde yer alan şapkayla aynı olduğu belirlendi.
ŞAPKADAN KATİL ÇIKTI
Görüntülerde bin 700 kişinin arasında tespit edilen bu görüntü soruşturmanın kırılma anı oldu. Cinayet dedektifleri, Avcılar'da metrobüse binen bu kişinin ilerleyen saatlere de görüntüsünü buldu. Bu görüntüdeki kıyafetlerde tespit edilen şüpheliyle aynı kıyafetler olduğu tespit edildi. Yani Mecidiyeköy metrobüs duraklarından çıkıp Aynur Kanbur'u öldürüp yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Beşiktaş'a inen şüpheli, Avcılar'da metrobüse binen görüntüdeki kişi olduğu saptandı. Polis şapkadan katile ulaştı.
KİMLİĞİ AKBİL KARTINDAN TESPİT EDİLDİ
Bu kritik tespitin ardından polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmayı derinleştirdi. Yapılan titiz incelemede, metrobüs turnikelerinde kullanılan ulaşım kartından şüphelinin Bülent G. olduğu belirlendi. Ekipler, Bülent G.'nin cep telefonu bilgilerine de ulaştı. Bu bilgiler, Kanbur ailesinin 2017 yılında verdiği şikâyet dilekçesinde adı geçen kişilerle karşılaştırıldı.
"BİZİM SÜLALEDEN DANSÖZ ÇIKMAZ" İDDİASI
Soruşturma kapsamında Aynur Kanbur'un ablasının 2017 yılında verdiği dilekçe yeniden değerlendirildi. Dilekçede, maktulün akrabaları olan Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nin daha önce Aynur Kanbur'u tehdit ettikleri, hatta "Bizim sülaleden dansöz çıkmaz" şeklinde ifadeler kullandıkları öne sürüldü.
TELEFONLARINI CİNAYETTEN ÖNCE KAPATTILAR
Bunun üzerine adı geçen kişilerin birbirleriyle bağlantısı detaylı incelemeye alındı. HTS kayıtları incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin telefonlarının cinayetten kısa süre önce kapandığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar da açılmadığı belirlendi. Ayrıca Yüksel K.'nin olaydan iki gün önce ABD'ye gittiği, onun da aynı zaman diliminde telefonunu kapattığı tespit edildi.
BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bülent G. ile Serdar K. arasında bağlantı olduğunu tespit etti. İncelemede Bülent G.'nin telefonunun da olaydan önce kapatıldığı ve ertesi gün öğle saatlerine kadar açılmadığı belirlendi.Telefonun yeniden açılmasının ardından ise Bülent G.'nin Serdar K. ile mesajlaştığı ortaya çıktı.
YANLARINDA ÇALIŞMIŞ
Araştırmalarda Bülent G., Fazlı K. ve Serdar K.'nin uzaktan akraba oldukları, ayrıca ortak arazilere sahip bulundukları belirlendi. Bülent G.'nin bir dönem iki kardeşe ait şirkette sigortalı olarak çalıştığı da tespit edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Bülent G. cinayetle ilgili tüm detayları anlatırken, gözaltına alınan Fazlı K. ile Serdar K. ise cinayetle ilgilerinin olmadığını iddia etti.