’Survivor yarışmacısından dayak yedim’ deyip şikayetçi oldu! Nişantaşı’ndaki mekanda darp iddiası: Görüntüler ortaya çıktı!

Yanaç'tan şikayetçi olduğunu belirten genç kız, olayı sosyal medya hesabından anlattı. Darp edildim diyen genç kız; "Cuma gecesi Nişantaşı'nda bir mekanda dört arkadaşımla dışarıdaydık. İkizimi, Esma'yı aramak için tuvalete indim. Tuvalet kabinlerinden birinin boş olduğunu görünce, dolu olan diğer kabinin kapısını çalarak "Esma, Esma" diye seslendim. Bunu muhtemelen üç dört kez tekrarladım. İçeriden gelen sesi tam olarak duyamadım, ancak hemen ardından bir kadın sesi oldukça sinirli bir şekilde yükseldi: "Esma burada yok, anlamıyor musun? Buraya gelirsem seni var ya..."

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç'tan dayak yedim deyip şikayetçi oldu: "Nişantaşı'ndaki mekanda darp edildim"