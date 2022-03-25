Tarihi eser kaçakçılığına bir yenisi daha eklendi! Müteahhit rüşvetçi çıktı





Aydın'a gelen müfettişler ayrıca gözaltındaki müdür Yıldız'ın bugüne kadar yürüttüğü iş ve işlemlerle ilgili geriye dönük inceleme de yapıyor. Müzedeki tarihi eserlerin gerçekleriyle sahtelerinin yer değiştirilip değiştirilmediği de araştırılıyor.