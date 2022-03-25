Tarihi eser kaçakçılığına bir yenisi daha eklendi! Müteahhit rüşvetçi çıktı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekipleri, Aydın merkezli 11 ilde operasyon yaptı.
Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Abdülbari Yıldız'ın eşinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki şüpheli sayısı 20'ye düştü.
Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu tarafından inşaat öncesinde arazide tarihi eser olup olmadığının tespiti için yapılan sondaj çalışmasını yürüten müteahhidin, arsa sahibi vatandaşlardan rüşvet istediği, şikayetler üzerine harekete geçen Aydın polisinin 7 aylık teknik ve fiziki takibin ardından soruşturmayı genişleterek tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdiği anlaşıldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
İçişleri Bakanlığı, Aydın Arkeoloji Müzesi'ndeki envanter sayımı ve herhangi bir eksik olup olmadığının tespiti için iki müfettiş görevlendirdi.
Aydın'a gelen müfettişler ayrıca gözaltındaki müdür Yıldız'ın bugüne kadar yürüttüğü iş ve işlemlerle ilgili geriye dönük inceleme de yapıyor. Müzedeki tarihi eserlerin gerçekleriyle sahtelerinin yer değiştirilip değiştirilmediği de araştırılıyor.