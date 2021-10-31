Tarlabaşı’nda hatalı parktan 124 araca ceza! Başı halay çekenler çekti

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne iletilen "Tarlabaşında yolun kesilerek halay çekildiğine yönelik ihbarın ardından harekete geçen Motosikletli Şahin ekipleri Tarlabaşı Bulvarında, enn sağ şeridi kapatarak halay çeken gruba müdahale etti. Grubun dağıtılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar kamerada | Video

Ekipler, yol üzerine park ederek trafik akışını etkileyen ve yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araca hatalı park nedeniyle 144'er lira, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamaktan 314'er lira ve yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık vermekten 144'er lira olmak üzere toplamda 2 bin 408 lira cezai işlem uyguladı.

YASAK PARK EDENLERE CEZA KESİLDİ

Ayrıca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yasak park konumunda bulunan 122 araca da toplam 17 bin 568 lira cezai işlem uygulandı.