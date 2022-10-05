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Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:18 Son Güncelleme: 5.10.2022 09:25

Tarlabaşındaki silahlı saldırıda 2 tutuklama: Önce taciz ettiler ardından silahla dükkan bastılar

Beyoğlu’nda iki şüpheli market önündeki yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Market sahipleri şüphelilere müdahale etti. Bir süre sonra geri gelen şüpheliler market sahiplerine silahlı saldırıda bulundu. İki şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve birden fazla kişi ile silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Tarlabaşındaki silahlı saldırıda 2 tutuklama: Önce taciz ettiler ardından silahla dükkan bastılar

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 3 Ekim günü 10.00 sıralarında meydana geldi. 2 kişi kaldırımda duran 4 yabancı uyruklu kadını taciz etmeye başladı. Bir süre sonra 2 kişi kadınları tekmelemeye başladı. Kadınlar korkarak markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve çalışanlara ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Şüpheliler kaçarken, markettekilerden biri silahla peşlerinden ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, yaşananlar kameraya yansıdı.

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TUTUKLANDILAR

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin diğer saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. 20 yaşındaki Ahmet P. Ve 18 yaşındaki Abdülhamit P. İsimli iki şüpheli dün gözaltına alındı. Abdülhamit P., biz kaldırımda otururken iki kadın kavga ediyordu. Birbirlerine cam şişe fırlatıyordu. Ben de küfür ettim. Biri çıkıp bize küfür etmeye ve bıçak göstermeye başladı. Ahmet silahla ateş etti. Sabaha kadar içmiştik. Çok pişmanım' diyerek kendini savundu. Ahmet P., alkollü olduğunu ve market sahibinin kendilerine hakaret ettiğini ve hakareti kızlar sebebiyle söylediğini bilmediğini kaydetti. "Kafam güzeldi. Silahı aldım ateş ettim" şeklinde konuştu. İfadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İki şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve birden fazla kişi ile silahlı tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tarlabaşındaki silahlı saldırıda 2 tutuklama: Önce taciz ettiler ardından silahla dükkan bastılar
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