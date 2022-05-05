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Giriş Tarihi: 5.5.2022 20:42 Son Güncelleme: 5.5.2022 20:43

Tarsus'ta otomobil önce yayaya ardından motorsiklete ve sonra duvara çarptı!

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta otomobil önce yayaya ardından motorsiklete ve sonra duvara çarptı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önce yayaya, ardından motorsiklete ve sonrasında duvara çarptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yeşilyurt mahallesi ile Hürriyet mahallesi arasındaki Yavuz Donat Bulvarında meydana gelen kazada, Y.D. yönetimindeki, 01 AET 513 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yaya olan bir kadına, daha sonra motorsikletli bir kuryeye ve daha sonrasında ise duran bir araçla birlikte duvara vurarak durabiliyor.

Tarsus'ta otomobil önce yayaya ardından motorsiklete ve sonra duvara çarptı! | Video

Kazanın işyeri güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde motorsiklet sürücüsü yaralı olarak kaza yerine gelen 112 acil ekibince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus'ta otomobil önce yayaya ardından motorsiklete ve sonra duvara çarptı!
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