Tarsus'ta otomobil önce yayaya ardından motorsiklete ve sonra duvara çarptı! | Video
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önce yayaya, ardından motorsiklete ve sonrasında duvara çarptı.