TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar dün de kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. 23 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek donanmanın yüzen kalesini iki günde 22 bin 971 kişi ziyaret etti. Dün de binlerce vatandaş gemiyi görmek için sıraya girdi. Çocuğu yaşlısı, tekerlekli sandalyelisi bastonlusu sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde gemiye alındı. Milli gururu yerinde gören vatandaşlar SABAH'a konuştu:Yıllardır yapılmayan veya imkânsız olarak görülen bu teknoloji, sağlam siyasi irade, yerli beyin ve işgücü ile başarıldı. Türkiye'nin yapamayacağı, altından kalkamayacağı bir şey olmadığını anladık. Gururlandık.Gemimiz gerçekten devasa ve teknoloik donanımlarla yapılmış. Üzerinde bulunan yerli ve milli helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla gurur duyduk.Çok büyük gurur duydum. Bu teknolojimizin devamı için Cumhurbaşkanımız ve ekibinin yoluna devam etmesi gerekir. Yoksa düşman ülkeler bu teknolojileri yok eder.Milli ve yerli savaş gemimizi gezerken duygulandım ve gözlerim yaşardı. Nereden nereye geldik. ABD'nin eski teknolojisini kullanırken şimdi kendi yerli ve milli savaş gemilerimizi görmenin mutluluğunu yaşıyorum.Filipinler'de de gemiler var ama başka ülkelerin ürettiği gemiler. Bir Türk gelini olarak böyle güçlenen bir ülkede yaşamaktan gurur duydum, mutlu oldum.Türkiye bir iğne dahi yapamıyor diyenlere bu gemi ve üzerindeki yerli ve milli ürünler büyük bir cevap olmuştur. Türkiye artık dünyaya yön verecek hale geldi.