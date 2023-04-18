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Giriş Tarihi: 19.4.2023

TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

Türk ordusunun yüzen kalesi TCG Anadolu’yu ziyaret etmek isteyenler, Sarayburnu sahilinde kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların söylediği tek şey vardı: Gururluyuz

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk
İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na demirleyen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar dün de kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. 23 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek donanmanın yüzen kalesini iki günde 22 bin 971 kişi ziyaret etti. Dün de binlerce vatandaş gemiyi görmek için sıraya girdi. Çocuğu yaşlısı, tekerlekli sandalyelisi bastonlusu sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde gemiye alındı. Milli gururu yerinde gören vatandaşlar SABAH'a konuştu:



NEDİM TANDOĞAN: Yıllardır yapılmayan veya imkânsız olarak görülen bu teknoloji, sağlam siyasi irade, yerli beyin ve işgücü ile başarıldı. Türkiye'nin yapamayacağı, altından kalkamayacağı bir şey olmadığını anladık. Gururlandık.
CİHAN BOZASLAN: Gemimiz gerçekten devasa ve teknoloik donanımlarla yapılmış. Üzerinde bulunan yerli ve milli helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla gurur duyduk.



MUSTAFA AL: Çok büyük gurur duydum. Bu teknolojimizin devamı için Cumhurbaşkanımız ve ekibinin yoluna devam etmesi gerekir. Yoksa düşman ülkeler bu teknolojileri yok eder.
HALİT TUNÇ: Milli ve yerli savaş gemimizi gezerken duygulandım ve gözlerim yaşardı. Nereden nereye geldik. ABD'nin eski teknolojisini kullanırken şimdi kendi yerli ve milli savaş gemilerimizi görmenin mutluluğunu yaşıyorum.



FİLİPİNLİ ALYA ÇETİN VE OĞLU KAYRA: Filipinler'de de gemiler var ama başka ülkelerin ürettiği gemiler. Bir Türk gelini olarak böyle güçlenen bir ülkede yaşamaktan gurur duydum, mutlu oldum.



ORHAN BAHÇIVAN VE OĞLU İSMAİL EREN BAHÇIVAN: Türkiye bir iğne dahi yapamıyor diyenlere bu gemi ve üzerindeki yerli ve milli ürünler büyük bir cevap olmuştur. Türkiye artık dünyaya yön verecek hale geldi.

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TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk
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