TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo

Giriş Tarihi: 24.8.2025 17:18 Son Güncelleme: 24.8.2025 17:25

Türkiye’nin dosta güven, düşmana korku veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözde gemileri, Teknofest Mavi Vatan etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçiş etkinliği yaptı. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e varmalarının ardından saat 15:30’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle başladı.Gemiler Sarıyer Emirgan, Kanlıca,Rumelihisarı, Bebek, Ortaköy'ün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Dolmabahçe Sarayı önüne geldi. Burada Başkan Erdoğan tarafından selamlanan gemilerin geçişinin Maltepe Sahili'nde sona ermesi bekleniyor

Yaşam
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde TCG Savarona, TCG Anadolu ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu toplam 7 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en gözde gemilerinden oluşan gemiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladıkları geçişte Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasını takip ettikten sonra Dolmabahçe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Selamlamada TCG Anadolu'dan top atışı da yapıldı.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VEREN TABLO

Teknofest Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'de geliştirilen milli savunma ve deniz teknolojileri sergilendi. Türkiye'nin dostta güven düşmana korku veren askeri gücünün sergilendiği etkinlikte TCG Anadolu ve TCG Savarona gemileri, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerinden gelen çocukları ağırlayarak onlara unutulmaz bir deneyim yaşadı. Vatandaşlar da bu etkinliği izlemek için sahillere akın etti.

TEKNOFEST MAVİ VATAN

Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkacağı organizasyonda; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.

