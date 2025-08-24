TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VEREN TABLO

Teknofest Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'de geliştirilen milli savunma ve deniz teknolojileri sergilendi. Türkiye'nin dostta güven düşmana korku veren askeri gücünün sergilendiği etkinlikte TCG Anadolu ve TCG Savarona gemileri, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerinden gelen çocukları ağırlayarak onlara unutulmaz bir deneyim yaşadı. Vatandaşlar da bu etkinliği izlemek için sahillere akın etti.