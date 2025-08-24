TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde TCG Savarona, TCG Anadolu ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu toplam 7 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en gözde gemilerinden oluşan gemiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladıkları geçişte Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasını takip ettikten sonra Dolmabahçe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Selamlamada TCG Anadolu'dan top atışı da yapıldı.
Başkan Erdoğan, "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında, TCG Anadolu ve Savarona yatının da aralarında bulunduğu 9 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini selamladı. pic.twitter.com/07eyOJkNcq— Sabah (@sabah) August 24, 2025
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VEREN TABLO
Teknofest Mavi Vatan kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'de geliştirilen milli savunma ve deniz teknolojileri sergilendi. Türkiye'nin dostta güven düşmana korku veren askeri gücünün sergilendiği etkinlikte TCG Anadolu ve TCG Savarona gemileri, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerinden gelen çocukları ağırlayarak onlara unutulmaz bir deneyim yaşadı. Vatandaşlar da bu etkinliği izlemek için sahillere akın etti.
TEKNOFEST MAVİ VATAN
Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkacağı organizasyonda; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.