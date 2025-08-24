TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo
Türkiye’nin dosta güven, düşmana korku veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözde gemileri, Teknofest Mavi Vatan etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçiş etkinliği yaptı. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e varmalarının ardından saat 15:30’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle başladı.Gemiler Sarıyer Emirgan, Kanlıca,Rumelihisarı, Bebek, Ortaköy'ün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Dolmabahçe Sarayı önüne geldi. Burada Başkan Erdoğan tarafından selamlanan gemilerin geçişinin Maltepe Sahili'nde sona ermesi bekleniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:59
01:26
02:39
Memur zammı 2025 yılında ne kadar olacak? Kritik hafta başlıyor | Video 24.08.2025 | 13:20
08:42
TCG Anadolu ve Savarona, Boğaz'da halkı selamlayacak | Video 24.08.2025 | 12:19
01:12
00:55
Jandarma'dan Antalya'da "sahte-kaçak alkol imalatçılarına" operasyon | Video 23.08.2025 | 09:47
00:45
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı 22.08.2025 | 21:56
02:31
"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darp etti 21.08.2025 | 20:34
04:04
Bercan Tutar | Türkiye'nin önündeki tek engel 21.08.2025 | 16:25
03:24
Okan Müderrisoğlu | Hürkuş ile Allahuekber beraberliği 21.08.2025 | 16:21
04:10
Altın alacaklar dikkat! Piyasada yeni tehlike: 'Suriye çeyreği' | Video 21.08.2025 | 16:03
06:13
Faruk Erdem | Memur ve emekliye yeni maaş 21.08.2025 | 16:00
03:26
Mahmut Övür | Bir avukatın ölümü ve bir ülkenin silkinişi 21.08.2025 | 15:58
03:00
Haşmet Babaoğlu | İhtiyarlara yer yok... mu? 21.08.2025 | 15:48
06:13
00:56
00:38
Bursa'da tekel bayisine silahlı saldırı | Video 21.08.2025 | 08:42
00:36
Tuzla’daki semt pazarında döner bıçaklı kavga 20.08.2025 | 22:49
05:42
Bakan Vedat Işıkhan'dan memur zammı açıklaması | Video 20.08.2025 | 12:45
05:09
İBB’nin bisiklet mezarlığı böyle görüntülendi | Video 20.08.2025 | 10:38