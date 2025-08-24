TCG Anadolu Teknofest Mavi Vatan için İstanbul Boğazı’nda! Dosta güven düşmana korku veren tablo

Türkiye’nin dosta güven, düşmana korku veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözde gemileri, Teknofest Mavi Vatan etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçiş etkinliği yaptı. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e varmalarının ardından saat 15:30’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle başladı.Gemiler Sarıyer Emirgan, Kanlıca,Rumelihisarı, Bebek, Ortaköy'ün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Dolmabahçe Sarayı önüne geldi. Burada Başkan Erdoğan tarafından selamlanan gemilerin geçişinin Maltepe Sahili'nde sona ermesi bekleniyor.