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Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:24 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:09

Tetikçi Ayşenur’un serbest bırakılmasına savcıdan itiraz geldi

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Tetikçi Ayşenur’un serbest bırakılmasına savcıdan itiraz geldi

Konya’da Ali Erensoy’un azmettirmesi ile Erensoy’un 14 yaşındaki kızı Mukaddes ile yoldan geçen bir vatandaşı vuran Ayşenur B.’nin (24) adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığı tarafından üst mahkemeye itiraz edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesindeki bir kafede 3 gün önce meydana gelen olayda, annesi ile birlikte kafede aşçı olarak çalışan Mukaddes Altınsoy, kafeye gelen cerrahi maskeli ve kahverengi çarşaflı bir kadın tarafından bacağından vuruldu.

Şüpheli genç kadın olay yerinden kaçarken kendisini yakalamaya çalışan trafik polislerine de silahla ateş açarken, bu sırada camiye gitmekte olan Mustafa Özgenoğlu'nu da bacağından vurdu.

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ayşenur B. ile onu azmettirdiği belirlenen Ali Erensoy ve Hüseyin Çekiç'i gözaltına aldı. Şüphelilerden Erensoy ve Çekiç tutuklanırken, Ayşenur B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCIDAN İTİRAZ GELDİ

Ayşenur B, Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ancak nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ise tetikçi Ayşenur B'nun serbest bırakılması nedeniyle bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

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Tetikçi Ayşenur’un serbest bırakılmasına savcıdan itiraz geldi
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