TFF’ye saldırıda flaş gelişme! Savcılık itiraz etti mahkeme tutukladı





Şüphelinin üzerine atılı olan Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs suçunun işlendiği hususunda kuvvetli suç şüphesini oluşturan somut delillerin mevcut olduğu", müsnet suçun CMK.nin 100 maddesinde tahdidi olarak sayılan katalog suçlardan olduğu, olay sonrasında olayda kullanılan silahın saklanmaya çalışıldığı, şüphelinin adli sicil kaydına göre TCK.nin 292/1 maddesinde düzenlenmiş olan "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan sabikasının bulunduğu, şüphelinin dosyaya sunduğu sağlık raporunun 3 yıl öncesine ait olması ve şüphelinin savunması nazaran iyileştiğinin anlaşılmış olması nazara alındığında, ön görülen ceza miktarına ve yukarıda izah edilen hususlara göre kaçma şüphesi bulunan şüpheli hakkında uygulanan adli kontrol kararının yetersiz olacağı kanaatine varılmakla; Şüpheli Cüneyd U'nun tutuklanmasına karar verilmiştir.