TikTok’taki skandal görüntü gündeme oturmuştu! Oğluna oje sürüp para için dans ettiren anne velayet kavgasında dehşeti yaşattı

Ben de kendimi koruma amaçlı ona vurdum. Mustafa'nın bana saldırısını gören yakınlarım bina içinden çıkarak bizi ayırmaya çalıştılar. Sonradan öğrendiğime göre tanımadığım birkaç kadın da bizimkilerle beraber çıkarak bizi ayırmaya çalışmışlar. Mustafa Kemal bu sırada küfürlere devam ediyordu. Hatta 'Sizi kurşun yağmuruna tutacağım' diye tehditte bulundu. Sonra olay yerinden uzaklaştı. Ben de KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedim. Durup dururken ona saldırmadım. O bana saldırınca koruma ve refleks amaçlı karşılık verdim. Ablam ve yeğenim dışında kavgaya müdahil olan kimseyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.