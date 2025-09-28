Video Yaşam Velayet kavgasında kadınlardan sopalı saldırı | Video
28.09.2025 | 14:59

Ankara'da, 1 yıl önce boşandığı E.Ç.'nin, 6 yaşındaki oğlu ile birlikte sosyal medya yayınında dans ettiğini iddia ederek, velayet davası açan Mustafa Kemal Ş., oğlunu görmek için gittiğinde eski eşi ile yakınlarının sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülenirken, Mustafa Kemal Ş. darp raporu alarak kadınlardan şikayetçi oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Özel bir şirkette çalışan Mustafa Kemal Ş., eski eşi E.Ç.'den oğlunun velayetini alabilmek için Ankara 31'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mustafa Kemal Ş., E.Ç.'nin, sosyal medya yayınlarında dans ederken, oğlunu da yayına dahil edip, makyaj efektleri ile dans ettirdiğini iddia etti. Mustafa Kemal Ş., oğlunun, annesi ve anneannesi ile birlikte TikTok yayınlarında dans ettiği video ve fotoğrafları da dosyaya delil olarak sundu. Mahkeme, söz konusu fotoğraf ve videolar incelenerek rapor hazırlanmasını talep etti.

Mustafa Kemal Ş., velayet davası devam ederken dün oğlunu görmek için eski eşinin evine gittiğinde, saldırıya uğradı. E.Ç., velayet davası ile ilgili basında çıkan haberler nedeniyle eski eşine tepki gösterdi. Apartmanın girişinde bekleyen E.Ç. ve yakınları, sopa ve biber gazı ile Mustafa Kemal Ş.'ye saldırdı. Kol ve boyun kısmında çizikler oluşan ve hastaneden darp raporu alan Mustafa Kemal Ş., 8 kadın hakkında polise şikayette bulundu. Mustafa Kemal Ş., darp anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüleri de delil olarak sundu. Görüntüde binanın önünde bekleyen E.Ç. ile bir anda içeriden çıkan diğer kadınların saldırdığı, Mustafa Kemal Ş.'nin de 'imdat' diye bağırarak kaçtığı görüldü. E.Ç. ve yakınları olaydan sonra 'Alçaklara kar yağıyor' şarkısı eşliğinde çektikleri videoyu da 'İmdat arkadaşlar' yazarak sosyal medyada paylaştı.

'ELLERİNDE SOPA, BIÇAK VE BİBER GAZI VARDI'
Mustafa Kemal Ş., her ayın 2 ve 4'üncü hafta sonları olduğu için oğlunu görmek üzere eve gittiğini anlatarak, "Beni kapıya çağırdı. 'Eve gel, çocuğu al' dedi. Kapısına gittiğimde çocuğu göremedim; kendisi indi aşağıya. 'Çocuk merdivenlerde gel içeriye al' dedi. Ben kapıya doğru yöneldiğimde kendisi beni darbetmeye başladı. O anda içeriden 8-10 tane daha kadın çıktı. Ellerinde sopa, bıçak ve biber gazı vardı. Hepsi bana saldırdı. Bununla ilgili darp raporunu aldım, şikayetçi de oldum. Çocuğum için velayet davası açtım, şu anda ben onun canından da şüpheliyim. Çocuğum doğru düzgün okula gidemiyor orada. Her türlü psikolojik baskıya maruz kalıyor. Bana geldiğinde her seferinde söylüyor; 'Baba, annemler beni çok zorluyor, bana hizmet ettiriyorlar, bana küfrediyorlar' diye. Bir şekilde benim bu çocuğu kurtarmam gerekiyor. Çocuğum yıprandı. Çocuğun bakımı çok zayıf. 'Babanı karakol alır, polisler alır' diye çocuğu kandırıyorlar" dedi.

'KORUMA VE REFLEKS AMAÇLI KARŞILIK VERDİM'
Şikayet üzerine E.Ç. de polis merkezinde ifade verdi. E.Ç. ifadesinde, "Mustafa Kemal aracından inip binaya doğru yönelirken kendisine 'Çocuk aşağı inmek istemiyor; ben konuşup onu ikna edeyim, 1 saat sonra gelip alman daha uygun olur' dedim. Bu sözlerime hiç aldırış etmeden binaya doğru yöneldi, bu sırada da bana küfürlü şeyler söyleyerek bağırdı. 'Yukarıya kadar çıkma, annem hasta, bir gerginlik çıkmasın' dedim. Bana küfretti ve saldırdı. O an elinde bulunan biber gazını yüzüme doğru sıktı. Ben de kendimi koruma amaçlı ona vurdum. Mustafa'nın bana saldırısını gören yakınlarım bina içinden çıkarak bizi ayırmaya çalıştılar. Sonradan öğrendiğime göre tanımadığım birkaç kadın da bizimkilerle beraber çıkarak bizi ayırmaya çalışmışlar. Mustafa Kemal bu sırada küfürlere devam ediyordu. Hatta 'Sizi kurşun yağmuruna tutacağım' diye tehditte bulundu. Sonra olay yerinden uzaklaştı. Ben de KADES uygulamasına basarak polisten yardım istedim. Durup dururken ona saldırmadım. O bana saldırınca koruma ve refleks amaçlı karşılık verdim. Ablam ve yeğenim dışında kavgaya müdahil olan kimseyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

E.Ç., DHA'ya yaptığı açıklamada da Mustafa Kemal Ş.'nin evlilikleri boyunca kendisine şiddet uyguladığını, bu yüzden boşandığını, ayrıldıktan sonra da tehdit ve hakaretlerinin sürdüğünü, uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia etti.

