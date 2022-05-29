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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Tornavidalı yeğen dehşeti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tornavidalı yeğen dehşeti

Bursa’da, husumetli olan üç kuzenden biri, kendilerini barıştırmak için buluşturan amcasını tornavidayla öldürdü. Diğer iki kuzenini yaraladı

Bursa'da, husumetli 3 yeğenini barıştırmak için bir araya getiren 40 yaşındaki Erol Tolar, tornavidayla öldürüldü. Gemlik'te yaşayan Erol Tolar, aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan yeğenleri Ahmet ve Fatih Tolar kardeşler ile diğer yeğeni Mustafa Tolar'ı, önceki gece saat 23.30 sıralarında, Eşref Dinçer Mahallesi'nde bulunan pazar alanına çağırdı. Ardından da "Konuşup aranızdaki sorunu çözün" diyerek yeğenlerini barıştırmak istedi. Ancak, kuzenler arasındaki konuşma, kısa sürede tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü. Bunun üzerine amca Erol Tatar, yeğenlerini ayırmak için araya girdi.Bu sırada Mustafa Tolar, yanında getirdiği tornavidayla Ahmet ve Fatih Tolar kardeşleri yaraladı. Ardından da tornavidayı amcası Erol Tolar'ın göğsüne saplayıp kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan amca Erol Tolar, kurtarılamadı. Ahmet ve Fatih Tolar kardeşlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı Mustafa Tolar ise olaydan bir saat sonra polisler tarafından yakalandı.

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Tornavidalı yeğen dehşeti
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