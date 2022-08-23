Trafikte dehşeti yaşadı! Kadının üzerine otomobili sürdü: O anlar kamerada

OTOMOBİLİ KADIN SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ardından kadın sürücü aracından inerek, cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı. Bu durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü.