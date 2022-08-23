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Giriş Tarihi: 23.8.2022 10:20

Trafikte dehşeti yaşadı! Kadının üzerine otomobili sürdü: O anlar kamerada

İstanbul Maltepe’de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü, trafikte otomobiliyle kendisini sıkıştıran başka bir sürücüyü cep telefonuyla görüntülemek istedi. Buna öfkelenen diğer sürücü otomobilini kadının üzerine sürdü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA
Trafikte dehşeti yaşadı! Kadının üzerine otomobili sürdü: O anlar kamerada

Olay, 7 Ağustos Pazar günü saat 11.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü, caddede aracıyla ilerleyen kadın sürücüyü sıkıştırdı. Bir süre sonra sürücüler otomobillerini caddede durdurdu.

OTOMOBİLİ KADIN SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ardından kadın sürücü aracından inerek, cep telefonuyla diğer aracın plakasını görüntülemeye başladı. Bu durumu fark eden diğer sürücü ise otomobilini kadın sürücünün üzerine sürdü.

O ANLAR KAMERADA

Aracın altında kalmaktan kurtulan kadın sürücü karşı taraf ile tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından adam otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video

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Trafikte dehşeti yaşadı! Kadının üzerine otomobili sürdü: O anlar kamerada
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