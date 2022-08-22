Video Yaşam Maltepe’de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video
Maltepe’de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video

Maltepe’de korkunç olay! Trafikte tartıştığı kadının üzerine aracını sürdü | Video

22.08.2022 | 15:20

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Maltepe’de bir araç sürücüsü, yol verme tartışması yaşadığı kadın sürücüye önce hakaretler savurdu. Ardından, plakasının fotoğrafını çekmek isteyen kadının üzerine aracını sürdü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan Sevcan Akbulut isimli genç kadın, bir başka araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Araç sürücüsünden hakaret ve tehditler alan Akbulut, aracından inerek tehditler savuran sürücünün araç plakasını cep telefonu kamerasıyla çekmek istedi. Duruma sinirlenen sürücü, aracını genç kadının üzerine sürdü. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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