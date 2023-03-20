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Giriş Tarihi: 20.3.2023 12:36

Tunceli'de çaya uçan araçtaki ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de kullandıkları araçları Pülümür Çayı'na uçan çiftin cansız bedenlerine, birbirlerine yaklaşık 8 kilometre mesafede ulaşıldı.

İHA
Tunceli’de çaya uçan araçtaki ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Kaza, Tunceli-Pülümür Kara Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan gelip Elazığ'a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayı'na uçtu. Uzun süre araçta bulunan karı-kocadan haber alınamaması üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çay boyunca yaptığı çalışmada, Ülkü Yılmaz'ın cesedi Pülümür Kara Yolu Rabat mevkiinde su kıyısında bulundu. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenine ise 8 kilometre aşağıda ulaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Yusuf Yılmaz'ın cansız bedeni de sudan çıkarıldı.

Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Tunceli'de çaya uçan araçtaki ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
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