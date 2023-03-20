Tunceli’de çaya uçan araçtaki ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı | Video 20.03.2023 | 12:53 Tunceli’de kullandıkları araçları Pülümür Çayına uçan çiftin cansız bedenlerine, birbirlerine yaklaşık 8 kilometre mesafede ulaşıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tunceli-Pülümür karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Giresun'dan gelip Elazığ'a giden Ülkü ve Yusuf Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pülümür Çayına uçtu. Uzun süre araçta bulunan karı-kocadan haber alınamaması üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çay boyunca yaptığı çalışmada, Ülkü Yılmaz'ın cesedi Pülümür karayolu Rabat mevkiinde su kıyısında bulundu. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenine ise 8 kilometre aşağıda ulaştı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Yusuf Yılmaz'ın cansız bedeni de sudan çıkarıldı.

Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.