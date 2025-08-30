TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: "Geleceğin Türkiye'si vicdanıyla güçlü gençler üzerine yükselecek"

Yılmaz, şu sözlerle gençlere seslendi: "Her bir gencimiz, ülkemizin yarınlarına uzanan en değerli umudumuzdur. Bugüne kadar gençler için ortaya konan güzel ve başarılı çalışmalar bizlere yol göstermektedir. Bizler de bu birikimden güç alarak, gençlerimizin yalnızca okul sıralarında değil; hayallerinde, öz güvenlerinde ve değerlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz. Hiçbir evladımızın geride kalmaması için varız. Çünkü bir gencin önünü açmak, toplumun yarınlarını inşa etmektir. Bizim için gençlere hizmet, vatanımıza, milletimize ve ortak değerlerimize hizmettir."

GÖNLÜMÜZ BİR, YOLUMUZ BİR

1996'dan bu yana binlerce gencin yolculuğuna eşlik eden TÜRGEV, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yurtları ve uluslararası açılımlarıyla on binlerce öğrencinin yanında oldu. Afet bölgelerinden gelenlerden ailesinin ilk üniversite mezunu olacak gençlere kadar farklı hayat hikâyelerine dokunduklarını belirten Yılmaz, "Bir kızımız okusun, bir evladımız geleceğe tutunsun, bize yeter. Çünkü onların başarısı sadece kendilerine değil, bütün millete umut olur." diyerek vakfın gönül anlayışını dile getirdi.

KÖKLERİYLE BÜYÜYEN, DEĞERLERİYLE YÜKSELEN GENÇLİK

TÜRGEV yurtlarının yalnızca barınma değil, gençlerin kültürel, sosyal ve manevi gelişimleri için de merkezler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: "Etüt salonlarından kütüphanelere, sanat ve spor atölyelerinden psikolojik danışmanlığa kadar her imkan gençlerimizin çok yönlü yetişmesi için var. Geleceğin Türkiye'si, kökleriyle barışık, vicdanıyla güçlü ve umutla yürüyen gençler üzerine yükselecektir." New York'ta TURKEN Vakfı iş birliğiyle açılan yurdu hatırlatan Yılmaz, dünyanın neresinde olursa olsun gençlerin yanında olduklarını söyledi.