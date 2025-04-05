Türk akademisyenler dünyada bir ilki başardı

Afyon Kocatepe Üniversitesi akademisyenleri geliştirdikleri bir yazılımla çocukların öğrenme bozukları ve çeşitli psikolojik sorunlarına çözüm üretti. İşitsel algı sistemi üzerine geliştirilen Türk yazılımı dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce eğitim kurumu ve psikiyatri kliniği tarafından kullanılmaya başlayan Neurosound adlı program, çocukların ve yetişkinlerin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı gibi; zekâ geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke kontrolü, gecikmiş konuşma gibi birçok problemin çözümünde fark yarattı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yusuf Karaca ve Prof. Dr. Tuğrul Kandemir tarafından kurulan ve üniversite bünyesindeki Afyon'daki Zafer Teknopark'ta geliştirilen sistem özel bir dinleti cihazı sayesinde, işlenmiş ses, yani müzik yardımıyla nöral sistemi çok yönlü uyararak çocuk ve yetişkinlerde bilişsel, akademik, psikolojik, duygusal ve duyusal problemlerinin çözümünde çok önemli bir altyapı sağlıyor. SABAH'a konuşan Karaca, "Tüm dünyada ilgi gören programımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Hem çocuklarımızın eğitim sorunlarının çözümüne bir katkı sağlamak hem de onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için çalışıyoruz" dedi.

15 BİN KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

2018'de AR-GE çalışmalarına başlanılan Neurosound bugüne kadar çoğunluğu 14 yaş altı çocuklar olan toplam 15 bin kişiye uygulandı. Prof. Dr. Karaca "Uygulama sonuçları ise oldukça memnuniyet verici. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme problemleri, duygusal ve psikolojik problemler, gecikmiş konuşma vb. alanlarda, genç ve yetişkinlerde ise sınav performansı, stres ve kaygı yönetimi, depresyon, hafıza ve tükenmişlik hissi gibi alanlarda olumlu etkiler ortaya koydu" dedi.

6 ÜLKEDE UYGULANIYOR

Sistemin yurtdışında İngiltere, Katar, Kazakistan, Azerbaycan, Makedonya ve Kosova'da temsilciler tarafından uygulandığını söyleyen Karaca, "Yurtdışındaki şubelerimiz 1 yıldır aktif olarak çalışmaktadır. Yurtdışında da 750 kişiden fazla çocuğa bir yıl içerisinde uygulama yapılmıştır. Bu ülkelerde henüz birer temsilcimiz vardır" dedi