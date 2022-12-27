Türk anne ile İranlı babanın velayet savaşı: ’Kör kuyularda merdivensiz kalırsın umarım Meliha’





Meliha Y., boşandığı eşinin kendisine gönderdiği mesajlarda "Eğer evlenirsen kızını alırım. Sen iyi biliyorsun öz babalar bile kızlarına neler yapıyor" ve "Benim hayatım bitti Meliha. Bu saatten sonra bu baştan sonra yapılacak hiçbir şey yok artık.