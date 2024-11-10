Türk bilim insanlarından büyük başarı: Kalp krizi hasarını yamayla kapattılar

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Okan Özocak, Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan eşi Dr. Gonca Kamacı Özocak ile birlikte, biyomedikal mühendisleri tarafından tasarlanan kalbi iyileştirme özelliği olan kalp yamasını laboratuvar ortamında sıçanlar üzerinde denedi. Kalp krizine bağlı kalp hasarının iyileştirilmesini hedefleyen kalp yaması deneyi, Erciyes Üniversitesi laboratuvarlarında 6 ay sürdü. SABAH'a konuşan Dr. Okan Özocak, yapılan deneyin Türkiye için bir ilk olduğunu söyledi. Ortadoğu ve Balkanlarda bu deneyin bugüne kadar yapılamadığını belirten Özocak; "Bu çalışmada biyomedikal mühendisleri tarafından kalp krizi sonrası kalpte meydana gelen hasarı iyileştirmeyi sağlayabileceği düşünülen bir kalp yamasının canlıda fonksiyon gösterip göstermeyeceği araştırılmıştır. Bu amaçla biz sıçanların kalbinde kontrollü kalp krizi oluşturarak kalp krizi sonrası hasar gören bölgeye kalp yamasını naklettik.Biz imkansız diye tabir edilecek düzeydeki bu zor deneyi başta eşim ve ekip arkadaşlarımızla birlikte başarıyla gerçekleştirdik" dedi. Dr. Gonca Kamacı Özocak, "Biz deney hayvanımız olan sıçanlara kontrollü kalp krizi geçirttik. Daha sonra kalbin üzerinde hasar alan bölgeye kalp yamasını diktik. Deneyin başarılı olabilmesi için sıçanların 28 gün yaşaması gerekiyordu. Hayvanlarımızı 28 gün yaşatabildik ve deneyimiz başarıyla sonuçlandı. Sıçan kalbinde yapılan incelemelerden de olumlu sonuçlar gelmeye başladı" dedi.Gerçekleştirilen deneyin ardından, akademik bir toplantı için Almanya'ya gittiğini belirten Dr. Gonca Kamacı Özocak; "Almanya'nın en eski üniversitesi ve Avrupa'nın önde gelen araştırma kurumlarından biri olan Heidelberg Üniversitesi'ne gittiğimde oradaki meslektaşlarıma gerçekleştirdiğimiz deneyimizi anlattım. Kendileri hayrete düşerek bana "Biz de bu deneyi yapmaya çalıştık ama sıçanları yaşatmayı başaramadık. Siz nasıl yaptınız. Belki de birlikte çalışmalıyız' dediler" diye konuştu. Türkiye'de ilk kez bir sıçana kalp yaması nakli yaptık. Bunu orta doğu ve balkanlarda yapabilen bir ülke yok. Avrupa'da ise birkaç ülke ve merkezde yapılabiliyor. Bu deney ülkemize lig atlattı" dedi.