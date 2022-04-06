Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran: Yoğun bakımlarda yüzde 80’e varan azalma var

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran pandemiyle mücadelede gelinen noktayı ve salgının seyrini SABAH'a değerlendirdi:
BAZI HASTANELERDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE AZALDI
Demirkıran, "Vaka sayılarının her geçen gün azaldığını görüyoruz. Kovid yoğun bakımda yatan hasta sayısı ciddi derecede azaldı. Bazı hastanelerde yüzde 80'in üzerinde düştü.
Şimdi Kovid'deki yoğunluk azalınca normal yoğun bakım servislerinde doluluklar artmaya başladı. Salgında yoğun bakım servislerinde yatan hastalarımız çoğunlukla ya aşısızlar ya da hatırlatma dozlarını yaptırmayanlardı.
Yoğun bakımlarda tam doz aşılılar çok nadir görüldü. Aşılamanın düşük kaldığı illerde yoğun bakımlarda biraz daha doluluk görülebiliyor. Virüs yeni bir mutasyona dönüşmediği sürece pandemi bundan sonra sakin geçebilir" ifadelerini kullandı.
DOLULUK ORANLARI 3'TE 1'E İNDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Tablodan çok mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.