Türkevi saldırganı suç makinesi çıktı

ABD'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne levyeli saldırı düzenleyen Recep Akbıyık'ın (29) İstanbul Sarıyer'den ABD'ye uzanan suç dolu hayat hikâyesine SABAH ulaştı. Giresun Dereli nüfusuna kayıtlı olan Akbıyık'ın Türkiye'de "uyuşturucu kullanmak, temin etmek, satışı yapmak, yaralama, kavga, tehdit" gibi suçlardan kaydı bulunuyor.Ailesinin oğullarını tedavi ettirmek için çok çabaladığı ancak Akbıyık'ın hep kaçtığı öğrenildi. Gemi adamı olan fakat çalışmayan Akbıyık, ailesinden uzaklaşarak yerleştiği Antalya'da da uyuşturucu kullanmaya ve suç işlemeye devam etti. Akbıyık'ın geçen yıl ekimde Meksika'ya gittiği, 3 ay önce de kaçak yollarla ABD'ye geçtiği öğrenildi. Psikolojik sorunları da olduğu öğrenilen Akbıyık'ın daha önce annesi Münevver Akbıyık'ı darp ettiği ortaya çıktı. Baba Kerim ve anne Münevver Akbıyık'ın oğullarını evlatlıktan reddettikleri iddia edildi. Sarıyer'de yaşayan ailesini en son 3 ay önce arayan Akbıyık'ın, sürekli olarak takip edildiğini ve birilerinin kendisini zehirlemeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Akbıyık'ın saldırıdan bir gün önce ise amcasını telefonla arayarak "Yarın medyada çıkarım" dediği öğrenildi.Firari saldırganın babası Kerim Akbıyık'ın saldırıdan sonra oğlunu televizyonda gördüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidip "Bu benim oğlum" diyerek gerekli bilgileri polislere aktardığı öğrenildi. Akbıyık'ın yakalanması için Türk makamlarının ABD güvenlik birimleriyle irtibat halinde olduğu belirtildi. Şüphelinin Türkiye ve ABD'deki telefon ve ilişki trafiğinin de incelendiği öğrenildi. Soruşturmayı hızlandıran New York polisinin saldırganın kaldığı Evsizler Barınağı'na baskın yaptığı belirtildi.