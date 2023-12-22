Türkiye dualarla Gazze için üretiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü anlamlı bir proje başlattı. Tüm Türkiye kapsamında halk eğitim merkezlerinde kursiyerler Gazzelilere yardım için kolları sıvadı. Kocaeli Gölcük'teki Halk Eğitim Merkezi'nin kursiyerleri de İsrail'in saldırdığı Gazze'de yeni doğan bebekler için giysi hazırlıyor. Proje kapsamında hazırlanan 300 giyim seti, koliler halinde toplanma yeri olan Mersin'e gönderilecek. Gölcük Halk Eğitim Müdürü Necmettin Türkmen, ülke genelinde eş zamanlı olarak birçok merkezde Filistinliler için battaniye, polar, içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandığını söyledi. Projede gönüllük esasıyla üretim yaparak yaralara bir nebze olsun merhem olmak istediklerini dile getiren Türkmen, "Gölcük Halk Eğitimi Merkezinde görevli kadrolu öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki günahsız, masum bebeklerimiz için giyim setleri dikmeye başladı. Üretim aralıksız devam ediyor. Şu an 3 atölyede 300 yeni doğan seti yapıldı. Her bir set, 7 parça üründen oluşuyor. Kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtik. Bir nebze de olsa onları ısıtacak ürünleri tercih ettik" dedi. Türkmen, daha önce de deprem, salgın gibi doğal afetlerden etkilenenlere destek için üretimde bulunduklarını söyledi. AA