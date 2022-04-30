Tuzla’daki yangında ölen 3 işçi son yolculuğuna uğurlanıyor

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana gelen yangında 3 işçi hayatını kaybetmiş 9 kişide yaralanmıştı.
Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamalar nedeniyle etrafındaki 2 fabrikada da hasar oluştu, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.
Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapılan Turgay Tüney, Tayfun Aydın ve Mustafa Öztürk'ün cenazeleri otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.
Tuzladaki yangında hayatını kaybeden Turgay Tüney'in Gebzedeki evinin önünden Cumartesi günü helallik alındıktan sonra Pazar günü Çalca Köyü Harmanbaşı Mahallesinde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verilecek.
Patlamada hayatını kaybeden Giresun Tirebolu Karademir köyünden Mustafa Öztürk'ün de cenazesi Gebze Karadeniz Nur Camiinde kılınacak öğle namazına mütakip toprağa verileceği Sakaryalı Tayfun Aydın'ın ise Gebze Arap Çeşmeden cenazesinin kaldırılacağı kaydedildi.Tuzla'da fabrika yangını: İş yeri sahibi ve bir çalışan adliyeye sevk edildi SON DAKİKA | İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti