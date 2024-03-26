Metrobüs hattı çile yolu oldu

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 5 yıldır çözüm bulamadığı toplu ulaşım sistemi dün sabah yine çöktü. Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle 5 yıldaki 823 bin 915 arızaya bir yenisi daha eklendi, İstanbullular haftanın ilk gününe trafik çilesiyle başladı. 16 milyonluk kentin can damarı metrobüs, Altunizade durağında arıza yaptı. Araçtan inenlerle birlikte yüzlerce kişi durakta birikti ve uzun kuyruklar oluştu.Kalabalık, dolu gelen metrobüslere de binemeyince mağduriyet daha da arttı. İşe yetişmeye çalışan vatandaşlar yaşananlara isyan etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, yoğunluğun yüzlerce metre uzadığı görülürken çileden çıkan yolcular, İBB'yi eleştirdi. 1 saate yakın süren arıza nedeniyle köprü yolu da tıkandı. İBB'nin kronikleşen bu soruna bir çözüm üretmemesine tepki gösteren vatandaşlardan Derya Obuz, " Almanya'dan yeni geldim. Böyle bir rezaleti ilk defa görüyorum. İstanbul'a hiç yakışmıyor" dedi."