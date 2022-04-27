Ünlü fenomenden başörtülü kadına hadsiz hakaret! Varoş, cahil, yobaz...

HAKARET DAVASI

Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti. AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.