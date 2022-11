Ünlü iş adamı Can Atay duruşma çıkışı tutuklandı... "Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum" dedi

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi Ertuğrul Atay'ın oğlu Can Atay ile yüksek mimar Polen Atay, 22 Haziran 2019'da evlenmişti. Polen Atay eşi Can Atay'ın düğünden 4 gün sonra şiddet görmeye başladığını açıklamıştı. Polen Atay "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek eşi Can Atay'ı savcılığa şikayet etti. Can Atay hakkında "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CAN ATAY HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. Duruşmaya sanık Can Atay ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını veren Can Atay, Göcek'te tatilde annesinin teknesinde tartıştıklarını ve ardından sabaha karşı eve döndüklerini belirterek ''Olayların büyümemesi için annesini ve babasını aradım ''Polen sakinleşmiyor'' dedim. Polen ayrılacağımız endişesine kapılmıştı. Sabaha karşı eve geldik. Eve dönüşümüzde sarıldım sakinleştirmeye çalıştım kamera görüntülerinde var. Biz kamerayı evdeki kediyi gözetlemek için almıştık'' dedi.