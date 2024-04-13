Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Bu 4 belirti varsa panik atak yaşıyor olabilirsiniz

PANİK ATAKLARIN TEKRARI ÖNEMLİ

Panik bozukluksa gerçek bir tehlike ya da görünürde herhangi bir sorun olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtilerle kendini gösteren bir kaygı bozukluğudur. Panik atakların sürekli tekrarlaması ile panik bozukluk meydana gelir. Panik atak bozukluğunda kişi anksiyete, endişe, panik, stres gibi duyguları düzenli olarak ve genellikle bir sebep olmadan yaşar.

Aniden ortaya çıkan, zaman zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ve korku nöbetleridir. Aniden başlar, şiddeti giderek artar 10 dakika içerisinde şiddeti en üst seviyeye çıkar, 10-30 dk arası devam ettikten sonra kendiliğinden geçer. Panik bozukluksa bu ataklar arasındaki zamanlarda başka panik atakların daha olacağına ilişkin olarak sürekli kaygı duyma, panik atakların kalp krizine ya da ölüme sebep olacağı inancıyla sürekli üzüntü duyup olası kötü sonuçlara karşı önlem olarak bazı davranış değişikliklerin görüldüğü ruhsal bir rahatsızlıktır.

Bu önlemler bazen öyle bir hal alır ki kişi işe gitmeyebilir, bazı yiyecekleri yemeyebilir, yanında sürekli olarak ilaç taşıyabilir. Belirli bir neden olmaksızın, ortada görünür hiçbir tehlike olmamasına karşın kişinin yaşadığı huzursuzluk, tedirginlik gibi durumlar kaygı (anksiyete) olarak adlandırılır.