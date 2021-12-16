İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Halk Ekmek önünde bekleyen vatandaşların görüntülerini paylaşmaya devam ederken, kuyrukların yönetim tarafından kasıtlı olarak yaptırıldığını belirten İBB Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar'ın sözlerini güçlendiren bir görüntü daha sosyal medyaya düştü.



Kaynar'ın İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan halk ekmek büfelerinin bilerek kapalı tutulduğu, dışarıda kuyruk oluştuktan sonra açıldığı yönündeki söylemlerini kanıtlayan görüntüler vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı.



İBB Meclisi'ne taşınan tartışmalarda, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, kuyrukların kasıtlı olarak oluşturulduğunu ve büfelere zamanında ekmek götürülmediğini ifade etmişti.



Sosyal medyada söz konusu iddiaları destekler nitelikte görüntüler paylaşıldı. Ahmet Hakan isimli vatandaş, Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy semtinde yer alan halk ekmek büfesinin yaklaşık bir haftadır geç açıldığını ifade etti.

Vatandaştan İBB’ye Halk Ekmek isyanı: Ayıptır günahtır 2 saat bekleyen var! | Video



Hakan yaptığı paylaşımda "Ayıptır, günahtır. Her zaman saat 13.00 sıralarında gelen ekmek 14.30 oldu hala gelmedi. İnanın görüyorum 2 saattir bekleyen var. Bir haftadır geç geliyor. İçerenköy Esin sokak başındaki büfe. Büyük ihtimalle diğer bölgelere de daha gelmemiştir. Büfe evimin önünde senelerdir ucuz ve tadını beğendiğimden, katkısız olduğunu düşündüğümden alıyorum. Zamanında gelse bu sıra olmuyor. Herkes zamanını biliyor ama geç gelmesi enterasan. Ben de o sıraya videoyu çektikten sonra girdim ve 14.45 de geldi" ifadelerini kullandı.



Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yer alan bir halk ekmek büfesinin önüne giden Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez de büfenin 10 gündür açılmadığını belirtmişti.