Vatandaştan İBB’ye Halk Ekmek isyanı: Ayıptır günahtır 2 saat bekleyen var! | Video
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İstanbul'da 'halk ekmek büfelerinin kapalı tutulduğu, bu nedenle de önlerinde kasıtlı olarak kuyrukların oluşturulduğu' iddialarını destekleyen bir görüntü daha sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri kişisel hesabından paylaşan Ahmet Hakan isimli bir vatandaş, “Ayıptır, günahtır. Her zaman saat 13.00 sıralarında gelen ekmek 14.30 oldu hala gelmedi. İnanın görüyorum iki saattir bekleyen var. Bir haftadır geç geliyor” diyerek İBB’ye tepki gösterdi.