VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş

ANKARA Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kapalı devre olarak tabir edilen yöntem ile yasadışı bahis oynatan suç örgütünü tespit etti. Alanında uzman siber polisi, örgüte yönelik detaylı çalışmasında yasadışı bahisin nasıl oynatıldığını tüm yönleriyle deşifre etti. Bahis oynatan suç örgütünün referans ile müşterilerini seçerken paranın takip edilmesinin önüne geçebilmek için kurye olarak kullandıkları taksi şoförüyle parayı elden aldıkları tespit edildi. Ayrıca panelin BTK'nın denetimine takılmaması için sürekli güncel tutularak VPN ile giriş yapıldığı belirlendi. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında kapalı devre yasadışı bahis oynatan suç örgütünün işleri büyüterek Elmadağ ilçesinde 3 ayrı gruba bayilik verdiğini tespit etti. Ekiplerin 4 ay süren teknik ve fiziki çalışmasının ardından ev ve işyerlerine düzenlenen eşzamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve 5 işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlılardan 10'u tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.