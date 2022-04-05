Haberler Yaşam Haberleri VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş
Giriş Tarihi: 6.4.2022

VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş
ANKARA Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kapalı devre olarak tabir edilen yöntem ile yasadışı bahis oynatan suç örgütünü tespit etti. Alanında uzman siber polisi, örgüte yönelik detaylı çalışmasında yasadışı bahisin nasıl oynatıldığını tüm yönleriyle deşifre etti. Bahis oynatan suç örgütünün referans ile müşterilerini seçerken paranın takip edilmesinin önüne geçebilmek için kurye olarak kullandıkları taksi şoförüyle parayı elden aldıkları tespit edildi. Ayrıca panelin BTK'nın denetimine takılmaması için sürekli güncel tutularak VPN ile giriş yapıldığı belirlendi. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında kapalı devre yasadışı bahis oynatan suç örgütünün işleri büyüterek Elmadağ ilçesinde 3 ayrı gruba bayilik verdiğini tespit etti. Ekiplerin 4 ay süren teknik ve fiziki çalışmasının ardından ev ve işyerlerine düzenlenen eşzamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve 5 işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlılardan 10'u tutuklanırken, 9 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Askere yeni haklar
Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Son dakika| Putin 'Bunu kimse unutmasın' diyerek resti çekti: İki ucu keskin silah...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Rusya Ukrayna savaşında flaş! Lavrov'dan dünyanın konuştuğu Buça açıklaması: Müzakereleri bozmak için bahane arıyorlar
CHP ve HDP 'Eren Bülbül' ismini birlikte reddetmişti! Başkan elleri ile o tabelayı dikti: Yargılayacaklarsa da gurur duyarım...
Son dakika: Hastaneden kritik Nisa Bebek açıklaması: 24-48 saat içinde netlik kazanacak
Emekli ve memur zammı 2022 için yeni rakamlar geldi! Emekli ve memur maaşı için Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Fiyatlar yükseldi mi yükseltildi mi? Bu rakamlar her şeyi anlatıyor!
Muhalefet her fırsatta çeşitli spekülasyonlar ortaya atıyor! İşte 8 maddede Yap İşlet Devret modeli gerçeği
ARKADAŞINA GÖNDER
VPN’li bahis çetesi bayilik bile vermiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA